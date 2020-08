Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 21 agosto 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli Episodi del 21 agosto 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: la Puntata di oggi, 21 agosto 2020

Nelle trame della puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, venerdì 21 agosto 2020 e in onda su Rai1 alle 15.40, Adelaide è pronta a partire per il viaggio di nozze ma Umberto non ha intenzione di salutarla. In Svizzera invece Federico continua a essere freddo con Roberta, che si sente completamente impotente. Vittorio è furioso con Laura per avergli mentito ma la storia della ragazza lo convince a darle una seconda opportunità. Marta comincia a sentirsi in colpa con il marito per le bugie che gli sta raccontando. A casa di Cosimo, Ludovica racconta a tutti una sconvolgente verità: è incinta di Riccardo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio di stasera, 21 agosto 2020

Nell'episodio di oggi - venerdì 21 agosto 2020 - di Un Posto al Sole, in onda alle 20.45 su Rai3, Viola riflette sulla sua relazione con Eugenio mentre Alberto è ora certo che la sua estraneità al clan Tregara verrà finalmente chiarita. Nunzia scopre che la natura delle persone non sempre cambia o può essere cambiata mentre Filippo decide di procedere legalmente per strappare a Serena la custodia di Irene. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

