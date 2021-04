Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 20 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 20 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di martedì 20 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 20 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 20 aprile 2021 - tra Irene e Rocco c'è molta tensione. I due ragazzi devono ancora chiarire quello che è successo tra loro mentre Maria continua a essere follemente innamorata dell'Amato. Umberto decide di passare al contrattacco e Cosimo si rende conto che mettersi contro il Guarnieri non sarà un'impresa tanto facile. Vittorio e Marta pensano all'offerta di Sterling ma il Conti rivela alla moglie che non si sente ancora pronto a tornare a lavorare con lei. Una mossa molto azzardata e che lascia campo libero a Dante, scelto come supervisore per il lavoro dei coniugi Conti. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 aprile 2021

Un Posto al Sole, la Puntata del 20 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 20 aprile - Franco e Iodice sono riusciti a portare dalla loro parte Ernesto ma una grave minaccia rischia di mandare a monte tutti i loro piani. Intanto Renato ha trovato una soluzione per portare Jimmy a Berlino. Il Poggi, in veste di super nonno, realizzerà i sogni del suo nipotino. Intanto Alberto è costretto a combattere con la presenza sempre più ingombrante di Barbara. Patrizio e Rossella invece hanno ormai preso strade diverse. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 aprile 2021