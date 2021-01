Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 20 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 20 gennaio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 20 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 20 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 20 gennaio 2021 - Vittorio e Beatrice hanno deciso di mettere da parte il passato e il loro antico sentimento. La Conti non può però fare a meno di pensare a suo cognato in una veste molto diversa da quella del semplice “parente”. Purtroppo per lei, l'ombra di Marta torna a farsi sentire. Una lettera della Guarnieri riscalda il cuore di Vittorio e minaccia seriamente Beatrice. Intanto Rocco, grazie a Don Saverio, trova una sistemazione per Irene e Maria continua a tenere d'occhio i movimenti dell'Amato, sospettosa che tra il ragazzo e la Venere sia nato qualcosa in sua assenza. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 20 gennaio 2021

La puntata di Un Posto al Sole di oggi - mercoledì 20 gennaio 2021 - recupera l'appuntamento di ieri, non andato in onda per far posto a Rai Parlamento. Nell'episodio, Filippo riesce a tornare a casa superando diversi ostacoli, mentre per Leonardo la situazione si aggraverà. Chiara torna alla stazione radio causando il malcontento di Michele, rassicurato da Silvia sul suo futuro lavorativo. Nel frattempo Cerruti trova il coraggio di affrontare Sarti, trovandosi in una situazione del tutto inaspettata. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

