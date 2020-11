Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 20 novembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 20 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, venerdì 20 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 20 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 20 novembre 2020 - Adelaide ha scoperto che Federico è figlio di Umberto e decide di affrontare suo cognato. Silvia, a conoscenza del fatto che la Contessa ha trovato le cartelle cliniche del figlio, è pronta al faccia a faccia con la Di Sant'Erasmo. Intanto Roberta rinuncia alla sua carriera universitaria per stare vicino a Marcello mentre in Caffetteria le cose vanno sempre meglio grazie all'energia positiva che infonde Laura. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 novembre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 20 novembre 2020

Nella doppia puntata di Un Posto al Sole di oggi - venerdì 20 novembre 2020 - Rossella comincia a pagare le conseguenze del rapporto teso tra Silvia e Michele. Le cose stanno degenerando ma forse un imprevisto potrebbe finalmente ribaltare la situazione. Marina ha dovuto far fronte a un inghippo a lavoro, una protesta da parte degli operai e deve cercare di arginare la finta sicurezza che Fabrizio continua a ostentare. Tra Alberto e Patrizio non corre buon sangue da tempo e i due non hanno nessuna intenzione di far cessare le ostilità. Intanto Silvia e Michele, che sembravano aver trovato un punto di svolta per la loro crisi, ripiombano nel baratro a causa degli effetti indesiderati che scatena il loro passaggio in commissariato. Intanto Susanna, sempre più preoccupata per le scelte di Niko, incontra il ragazzo per caso. Percependo il suo malessere, prende una decisione molto difficile. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 novembre 2020