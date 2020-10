Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 20 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 20 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 19 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 20 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 20 ottobre 2020 - Marta comunica a sua zia Adelaide che Vittorio le ha fatto trovare, a sorpresa, un biglietto aereo per New York. La ragazza decide quindi di accettare l'offerta di lavoro negli Stati Uniti e di trasferirsi là per qualche tempo. Intanto a casa Cattaneo è arrivata zia Ernesta insieme alla figlia di un cugino. La ragazza, di nome Stefania, è segretamente innamorata di Federico e appassionata di moda. Luciano decide di accontentare Silvia e decide di rimanere ancora accanto alla moglie, almeno fino a quando la zia non sarà andata via mentre Laura, appena trasferitasi da Gabriella e Roberta, è ufficialmente entrata in società con Salvatore e Marcello. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 20 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - martedì 20 ottobre 2020 - Serena e Leonardo sono molto in ansia per la salute del piccolo che porta in grembo la Cirillo. Intanto Alberto, pressato e stressato dai suoi problemi economici, finisce per prendersela con Clara. Patrizio invece sembrerà essere ancora follemente innamorato della ragazza. Giulia sta per parlare alla radio per raccontare della sua esperienza mentre Niko è sempre più in crisi. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

