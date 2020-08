Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 20 agosto 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 20 agosto 2020.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: la Puntata di oggi, 20 agosto 2020

Nelle trame della puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, giovedì 20 agosto 2020 e in onda su Rai1 alle 15.40, nonostante Umberto e Adelaide abbiano passato una notte di passione insieme, rendendo ormai chiaro che tra i due ci sia amore, la Contessa decide di sposare comunque Achille. Il Guarnieri, infastidito, decide di non partecipare alla cerimonia ma qualcuno lo spinge ad andarci comunque. Intanto Agnese continua a rifiutarsi di lavorare con Gabriella e lascia la Rossi in difficoltà. In suo aiuto corre Cosimo, deciso a mettere le cose a posto. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 agosto 2020

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio di stasera, 20 agosto 2020

Nell'episodio di oggi - giovedì 20 agosto 2020 - di Un Posto al Sole, in onda alle 20.45 su Rai3, la data delle nozze tra Niko e Susanna si avvicina e la Picardi si trova a dover fare i conti con i suoi sentimenti contrastanti. Alberto è ormai con le spalle al muro e pensa di doversela dare a gambe. Una novità su Tregara però potrebbe distoglierlo dal suo obiettivo. Filippo, dopo l'aspro faccia a faccia con Serena, è costretto a intraprendere una drastica e dolorosa strada, per far valere le sue ragioni. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 agosto 2020