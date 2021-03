Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 2 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 2 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 2 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 2 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 2 marzo 2021 - Gabriella non demorde ed è intenzionata a convincere Vittorio che la sua nuova collezione sarà un successo. La stilista si presenta così al Paradiso con il suo abito “british” e lascia tutti a bocca aperta. Giuseppe ha ormai mangiato la foglia. L'Amato ha capito che tra Agnese e Armando c'è qualcosa e intende fregare tutti. Cambia così atteggiamento e fa buon viso a cattivo gioco. Irene, gelosa come non mai, mette in guardia Rocco da Maria e dalla sua famiglia. Gli Amato vogliono che lui la sposi. Umberto è addolorato. Marta non intende perdonarlo e il Guarnieri, dopo essersi scusato con Federico e Vittorio per averli messi in una posizione scomoda, decide di scrivere una lettera alla figlia. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 2 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 2 marzo - Franco ha chiesto un prestito a Roberto e ha risolto i problemi finanziari di Nunzio. Il Boschi decide di partire subito per riaccompagnare il figlio in Sicilia. Ma il suo progetto potrebbe incontrare diversi ostacoli. Una richiesta inaspettata, rischia di mandare a monte il viaggio. Intanto Niko decide di contattare Susanna per far contento Jimmy mentre continuano gli scontri tra i fratelli Cerruti. Salvo e Bice sembrano avere dei pareri discordanti riguardo alla cena con Morgana. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

