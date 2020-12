Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 2 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 2 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 2 dicembre novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 2 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 2 dicembre 2020 - Roberta continua a fare progetti per il suo futuro e sogna il matrimonio con Marcello. La ragazza non immagina minimamente che il suo fidanzato sia nei guai. Armando invece, ormai a conoscenza dei problemi del Barbieri, decide di affrontare il Mantovando ma ne esce sconfitto: ossa rotte e bicicletta completamente a pezzi. Deluso da quanto successo, decide di dare al ragazzo i suoi risparmi affinché possa estinguere il suo debito. Intanto l'urna/arnia costruita da Rocco e Pietro non convince né Vittorio né le Veneri. Il Conti ha però un'idea da suggerire ai ragazzi come alternativa al loro progetto. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 2 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - mercoledì 2 dicembre 2020 - Alberto è sempre più tormentato dalle richieste di Clara e non trova via d'uscita. Intanto però, intuisce che Barbara ha un certo interesse per lui e non si tratta solo di lavoro. Marina è molto delusa dalla fragilità di Fabrizio e dalla sua incapacità di reagire con fermezza alle difficoltà dei Cantieri. La Giordano si trova quindi ad affrontare completamente sola, la crisi della sua azienda. Cinzia, decisa a non perdere Cotugno, si prepara al sommo sacrificio! Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

