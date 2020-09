Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 2 settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 2 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 2 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 2 settembre 2020 - Luciano torna a Milano dopo l'intervento di Federico e Roberta non vede l'ora di parlare con lui per chiedergli del ragazzo. Gabriella è furiosa con le sue amiche per averle teso un'imboscata. L'incontro tra lei e Salvatore è stato catastrofico e la Rossi è sempre più convinta che non abbiano più nulla da dirsi. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopri tutte le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 31 agosto al 4 settembre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 2 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 2 settembre 2020 - Susanna ha dovuto fare i conti con se stessa ma ha deciso di procedere con il matrimonio. In vista delle nozze fa una proposta inaspettata a Renato, il suo futuro suocero. Intanto Tregara, con una mano sulla coscienza, proverà a risarcire sua figlia Clara per il male che le ha fatto. Intanto Filippo e Serena si trovano costretti a passare del tempo insieme a causa della preparazione per la recita scolastica di Irene. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole

Scopri tutte le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 31 agosto al 4 settembre 2020