Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 19 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 19 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di mercoledì 19 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 19 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 19 maggio 2021 - Alan Sterling ha proposto a Marta di tornare a lavorare con lui negli Stati Uniti. La Guarnieri non riesce a parlarne con Vittorio e si confida con Umberto e Adelaide. Rocco riceve un piccolo riconoscimento in denaro per aver vinto la gara ciclistica e pensa di investire questa somma per comprare un anello a Maria. Cosimo chiede a sua madre Delfina cosa ne pensa di un loro trasferimento a Parigi. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 maggio 2021.

Un Posto al Sole, la Puntata del 19 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 19 maggio 2021 - Pietro non ha alcun freno! L'Abbate è deciso a distruggere Ferri costi quel che costi e ha un asso nella manica: contattare un vecchio nemico di Roberto per annientarlo. Intanto Samuel è costretto a lasciare il seminterrato e a restituire l'appartamento ad Alberto. Il Piccirillo deve rassegnarsi a trovare un altro alloggio ma prima vorrebbe vederci chiaro in una situazione che non gli quadra. Giancarlo continua a corteggiare Silvia! Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 maggio 2021.