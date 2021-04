Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 19 aprile 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 19 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di lunedì 19 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 19 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 19 aprile 2021 - Irene si sente in colpa per il bacio scambiato con Rocco. La ragazza decide di non dire nulla a Maria e di tenere per lei questo segreto. Intanto Marta e Beatrice hanno un duro faccia a faccia. La Conti conferma alla Guarnieri di volersi fare da parte. Alan Sterling, l'ex capo americano di Marta, chiede a Dante di organizzare un incontro con la ragazza e Vittorio, per approfondire il loro progetto di espansione de Il Paradiso oltreoceano. Umberto invece è finito su tutti i giornali. Le accuse di Cosimo hanno scatenato la stampa e ora Adelaide teme che la sua famiglia rischi lo scandalo. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 19 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 19 aprile - Rossella sembra cambiare idea e con un moto di orgoglio, tenta di avvicinarsi di nuovo a Patrizio. Intanto Clara, dopo il nuovo confronto con Barbara, capisce di aver sbagliato tutto con Alberto e di essere stata troppo ingenua. Renato vuole accontentare Jimmy e cerca il modo per portarlo a Berlino. Dopo diversi tentativi di trovare una soluzione sembra avere un'idea che realizzerà i sogni di suo nipote. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

