Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 19 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 19 gennaio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 19 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 19 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 19 gennaio 2021 - Agnese ha scelto di rimanere sposata con Giuseppe, ma l’uomo è sempre più autoritario e arriva a chiederle di non recarsi al Paradiso a lavorare. Salvatore è furioso con il padre e Gabriella interviene in suo aiuto, spinta dai sentimenti che prova ancora per l’ex fidanzato e dalla crisi con Cosimo. Nel frattempo, Rocco ha promesso ad Irene di aiutarla a trovare un luogo dove trascorrere la notte, dopo che la Venere si è vista costretta a lasciare il suo giaciglio al magazzino. Il segreto comune avvicina Rocco e Irene, ma il ritorno di Maria rimette tutto in discussione. La ragazza è tornata dalla Sicilia con un solo obiettivo: conquistare l’Amato. Dopo aver iniziato il suo lavoro come segretaria di Luciano Cattaneo, Beatrice sente di voler essere indipendente ma non può negare di provare ancora un forte sentimento per Vittorio. I due ex amanti si confortano e decidono di comune accordo di lasciare che il passato sia passato. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 19 gennaio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - martedì 19 gennaio 2021 - Filippo riesce a tornare a casa superando diversi ostacoli, mentre per Leonardo la situazione si aggraverà. Chiara torna alla stazione radio causando il malcontento di Michele, rassicurato da Silvia sul suo futuro lavorativo. Nel frattempo Cerruti trova il coraggio di affrontare Sarti, trovandosi in una situazione del tutto inaspettata. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

