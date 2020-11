Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 19 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 19 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 19 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 19 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 19 novembre 2020 - le Veneri sono entusiaste di sostenere un'atleta donna, Galina Yermolayeva, una ciclista russa laureata in ingegneria. È stata Roberta a suggerire alle colleghe di tifare per lei mentre decide cosa fare con la proposta della professoressa Barone. Intanto Beatrice ha bisogno di denaro per non perdere la sua casa e sta cercando un lavoro. Vittorio, all'oscuro di tutto, scopre da Pietro che sua cognata è in difficoltà. Intanto Adelaide è sotto shock. Dopo averne avuto il sospetto, scopre che Federico è figlio di Umberto. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 19 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - giovedì 19 novembre 2020 - Giulia tenta di coinvolgere Michele nella sua campagna per sensibilizzare il quartiere ma questo porterà qualche dissidio in famiglia. Patrizio, alla riconquista di Rossella, deve però chiarirsi con Ilaria mentre Marina – in crisi economica a causa di Roberto – deve occuparsi di una complessa questione sul lavoro. Cinzia frantuma il sogno di Cotugno di partire con Bice a Ischia. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

