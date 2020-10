Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 19 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 19 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 19 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 19 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 19 ottobre 2020 - Marta ha ricevuto una proposta di lavoro dalla Sterling Cooper, una grossa agenzia pubblicitaria di New York, ma non intende accettarla. Vittorio e Adelaide insistono affinché insegua i suoi sogni. Silvia prega Luciano di non lasciare la loro casa almeno fino a quando zia Ernesta non se ne andrà. Cosimo e Gabriella sono riusciti a fidanzarsi e le loro famiglie si sono riappacificate. In caffetteria, gli affari vanno a gonfie vele grazie all'idea del gelato e Laura propone a Salvatore e Marcello di entrare in società con loro. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 19 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - lunedì 19 ottobre 2020 - tra Filippo e Serena sembra esserci finalmente una sincera aria di distensione. I sentimenti reciproci di entrambi, mai del tutto sopiti, tornano a galla. Purtroppo però, ancora una volta, un evento imprevisto potrebbe ribaltare tutto, Niko intanto continua a preoccupare la sua famiglia mentre Giulia accetta di partecipare alla trasmissione di Michele per raccontare a tutti la sua storia. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

