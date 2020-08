Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 19 agosto 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 19 agosto 2020.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: la Puntata di oggi, 19 agosto 2020

Nelle trame della puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, mercoledì 19 agosto 2020 e in onda su Rai1 alle 15.40, Marcello ha paura che Federico abbia capito che tra lui e Roberta c'è stato qualcosa in sua assenza. La ragazza cede alla pressione della sua bugia e confessa la verità al fidanzato: ha baciato il Barbieri. Federico la lascia e parte per la Svizzera mentre Angela, sicura di non essere all'altezza della situazione, decide di non partecipare alle nozze della Contessa ma Riccardo, che la vuole al suo fianco, cerca di farle cambiare idea. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio di stasera, 19 agosto 2020

Nell'episodio di oggi - mercoledì 19 agosto 2020 - di Un Posto al Sole, in onda alle 20.45 su Rai3, Clara scopre una tremenda verità che sua madre Nunzia le ha tenuto nascosto per una vita intera. Viola intanto ha un incontro che mette a dura prova il suo autocontrollo. Filippo ha scoperto che Leonardo spacciava droga sulla barca e pretende che Serena prenda immediatamente le distanze dall'Arena, per salvaguardare la loro bambina. Cotugno è deciso a dare una svolta alla sua vita sentimentale e decide di prendere ispirazione da un uomo che ha sempre avuto successo con le donne. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

