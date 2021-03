Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 18 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 18 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 18 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 18 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 18 marzo 2021 - Anna, Maria e Irene hanno proposto a Stefania di trasferirsi a casa loro. Zia Ernesta ha però storto il naso e, dopo un'attenta ispezione a casa delle ragazze, conferma di non avere intenzione di lasciare sola la nipote. Intanto Giuseppe sta per mettersi nei guai. L'Amato si fa attrarre dal losco piano di Girolamo. Federico intanto scopre da Cosimo che il suo affare con Umberto potrebbe saltare da un momento all'altro mentre Dante propone a Vittorio di vendere i suoi abiti anche in America. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 18 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 18 marzo - Rossella ha scoperto che Patrizio l'ha tradita. In crisi per questa novità, decide di affrontare faccia a faccia il ragazzo. Tra Susanna e Niko le cose procedono molto bene e proprio quando tutto pare andare per il meglio, il Poggi fa una proposta sconvolgente alla Picardi. Irene prepara una sorpresa per la Festa del Papà ma qualcuno, a Palazzo Palladini, proprio non ama queste ricorrenze. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

