Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 18 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 18 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 18 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 18 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 18 febbraio 2021 - Pietro ha rivelato a Marta che tra Vittorio e Beatrice c'è stata una relazione. La Guarnieri, stupida dalla scelta del marito di non dirle nulla in proposito, decide di chiedergli spiegazioni. Intanto Salvatore non sopporta che suo padre si sia licenziato e teme che la sua famiglia possa risentirne. Adelaide perdona Ludovica e le concede una seconda possibilità. La Contessa dà alla Brancia un compito ma questo getta la ragazza tra le grinfie de il Mantovano. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 18 febbraio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 18 febbraio 2021 alle 20.45 - Thea cerca di giustificarsi con Giulia. Ha mentito ma solo per fornire un alibi al fratello e fargli evitare il carcere. Intanto Roberto deve affrontare i suoi operai, furiosi per il mancato pagamento del bonus. Un incidente ai Cantieri mette il Ferri con le spalle al muro. Bianca dimostra di avere una grande sensibilità alla cura dell'ambiente. La svolta ecologista della bambina comincia però a infastidire Franco e Renato.

