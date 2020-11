Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 18 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 18 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 18 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 18 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 18 novembre 2020 - Gabriella non si dà pace per il fallimento dei bozzetti per la collezione natalizia, presentati a Vittorio. Agnese cerca di consolarla. La sarta le consiglia di lavorare da casa per trovare una migliore ispirazione. Umberto cerca di coinvolgere sempre più Federico nelle sue iniziative ma il ragazzo, contento e lusingato, non può sottrarsi dai suoi impegni al Paradiso. Clelia si impegna per trovare una nuova casa per Luciano mentre Roberta supera un esame decisivo per le sue scelte di vita. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 novembre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 18 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - mercoledì 18 novembre 2020 -Patrizio deve mettere ordine nel suo cuore e spinto da Alex e Vittorio, il ragazzo cerca di rimettere in piedi la sua storia con Rossella. Tra loro però le cose non sono molto semplici. Tra Silvia e Michele sembrava essere tornato il sereno ma un passo falso di Michele in radio dà alla Graziani uno spunto per riflettere meglio sul loro rapporto. Giulia decide di sensibilizzare gli abitanti del quartiere che hanno respinto la famiglia di origine rom mentre Susanna si sente in colpa. La Picardi crede di essere lei la sola e unica responsabile delle decisioni di Niko. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 novembre 2020