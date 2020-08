Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 18 agosto 2020

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 18 agosto 2020.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: la Puntata di oggi, 18 agosto 2020

Nelle trame della puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, martedì 18 agosto 2020 e in onda su Rai1 alle 15.40, Gabriella soffre per la situazione che si è creata con Agnese. La sarta, dopo che la Rossi ha rotto con suo figlio, si rifiuta di lavorare con al sua ex nuora mentre Salvatore fatica a mantenere la calma a lavoro. Laura ha colpito Vittorio con il suo talento e ha accettato il compito di confezionare cento uova di cioccolata da regalare alle clienti prima di Pasqua. La ragazza riceverà un aiuto insperato, che le permetterà di tener fede all'impegno preso con il Conti. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio di stasera, 18 agosto 2020

Nell'episodio di oggi - martedì 18 agosto 2020 - di Un Posto al Sole, in onda alle 20.45 su Rai3, Eugenio affronta il confronto con Viola e, come prevedibile, il loro faccia a faccia sarà molto doloroso. Intanto Filippo scopre una questione scabrosa che riguarda Leonardo e ne parla con Serena. Guido cerca di confortare Cotugno ma il vigile non sembra dargli ascolto. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

