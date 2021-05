Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 17 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 17 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di lunedì 17 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 17 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 17 maggio 2021 - Gloria ha confessato ad Armando una parte del suo passato e il suo rapporto con il capo magazziniere sembra essersi rafforzato. La loro vicinanza desta i sospetti di Agnese, che comincia a pensare che tra il Ferraris e la Moreau ci sia del tenero. Intanto l'idea di allestire una vetrina vivente attira molti passanti a Il Paradiso mentre Rocco, dopo aver vinto la gara ciclistica, viene contattato dal direttore sportivo di un'importante squadra di ciclismo professionista. Ludovica invece informa Salvo e Armando di avere un piano per far uscire Rocco di prigione. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 17 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 17 maggio 2021 - Franco è riuscito a mettere in salvo Angela e Bianca ma Biagio continua a far paura. Le sue intimidazioni rischiano di mettere in serio pericolo il Boschi. Intanto Michele è pronto a cominciare il nuovo corso di giornalismo online mentre Silvia deve tenere a bada Giancarlo, sempre più galante nei suoi confronti. Raffaele ha ferito involontariamente Renato e, capito il suo errore, cercherà di rimediare. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

