Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 17 marzo 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 17 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 17 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 17 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 17 marzo 2021 - Stefania è molto triste. Non vuole lasciare Milano ma zia Ernesta è decisa a tornare a Lecco e la ragazza sembra non avere altra scelta che seguirla. Ma una sorpresa sta per cambiarle la vita! Intanto Anna, Maria e Irene superano i primi giorni di convivenza e non senza qualche problema. Ludovica e Marcello continuano a sentire la mancanza l'uno dell'altra mentre Fiorenza indaga sulla vita sentimentale di suo cugino Dante, appena arrivato da New York. Il Romagnoli, misterioso come non mai, ha in mente un affare da proporre a Vittorio ed è certo che il Conti accetterà. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 17 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 17 marzo - Michele non ha nessuna intenzione di perdonare Silvia. Non è tornato a casa per lei e tra loro si è alzato un muro. La Graziani però non demorde. Addolorata per quanto successo, promette a se stessa di riuscire a recuperare il suo rapporto con l'ex compagno e di riuscire a recuperarne la stima. Ilaria racconta a Rossella di aver visto Patrizio e Clara in atteggiamenti intimi. Bice, con un'imprevedibile decisione, spaventa Salvatore, sempre più preoccupato di come si comporterà la sorella alla cena con Bruno e Morgana. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

