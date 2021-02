Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 17 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 17 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 17 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 17 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 17 febbraio 2021 - la convivenza a casa Conti comincia a essere problematica. Beatrice si sente in imbarazzo e vorrebbe andarsene il più in fretta possibile. Intanto Giuseppe lascia il suo lavoro di portiere notturno. L'Amato vuole trascorrere più tempo con Agnese e impedisce così alla moglie di vedere Armando. Il capo magazziniere è in difficoltà. Deve decidere tra Maria e Irene per il ruolo di una delle protagoniste per la recita di Carnevale mentre Federico continua a corteggiare Ludovica. La Brancia sembra però avere occhi solo per Marcello. Beatrice, al culmine dello stress, confessa a Vittorio le sue perplessità mentre Marta fa una scoperta che le cambierà la vita. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 17 febbraio 2021

Un Posto al Sole oggi non va in onda. È di qualche ora fa la notizia del cambiamento di palinsesto di Rai3. Al posto della soap ci sarà Rai Parlamento, per la fiducia al Governo Draghi. L'episodio verrà recuperato domani, 18 febbraio 2021. Ecco qui la trama di Un Posto al Sole del 18 febbraio 2021.

