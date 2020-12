Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 17 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 17 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 17 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 17 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 17 dicembre 2020 - Marcello trema! Il Mantovano, convinto così di tenere in pugno il Barbieri, minaccia che sarà la sua Roberta a pagare se lui non eseguirà i suoi ordini e non asseconderà i suoi piani. Intanto Giuseppe comincia a sospettare che tra Armando e Agnese ci sia qualcosa. L'Amato però decide di non rivelare i suoi sospetti. Intanto le Veneri sono pronte a dare a Roberta il regalo che hanno comprato per lei. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 17 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - giovedì 17 dicembre 2020 - Marina è in crisi ed è colpa di Alberto. Dopo l'ennesima provocazione del Palladini e l'ormai conclamato dietrofront di Fabrizio, la Giordano ha le spalle al muro. Intanto Silvia si ritrova a riflettere sulle sue recenti azioni grazie a un incontro inaspettato al Vulcano. Intanto Guido cerca di capire chi possa aver spedito la lettera anonima a Massaro mentre Cotugno è disperato. Bice gli manca moltissimo. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

