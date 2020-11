Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 17 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 17 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 17 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 17 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 17 novembre 2020 - Gabriella e Roberta sono molto spaventate per il loro futuro ma dovranno, prima o poi prendere delle importanti decisioni. Intanto Pietro viene messo in punizione da Armando e per indurre il ragazzo a confessare i suoi errori, il capo magazziniere è costretto a punire pure Rocco. Intanto nel grande magazzino arriva il noto ciclista Sante Gaiardoni, con la fidanzata Elsa Quarta e Stefania si convince che Federico si stia finalmente interessando a lei ma si tratta solo di un'illusione. Gabriella ha pronti i bozzetti per la nuova collezione natalizia ma il suo lavoro non piace a Vittorio. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 17 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - martedì 17 novembre 2020 - guai in vista per Rossella sia sul lato lavorativo che su quello romantico. Lei e Patrizio sono sembrati tornare complici e i due si troveranno a dover fare i conti con i loro sentimenti. Intanto Giulia, dopo essere finita in ospedale, deve occuparsi di altre spiacevoli notizie a lavoro. La Poggi non avrà però nessuna intenzione di demordere. Niko manda ancora una volta Renato fuori di testa. Le scelte del ragazzo non piacciono proprio a suo padre mentre la tensione tra Michele e Silvia non sembra dissiparsi. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

