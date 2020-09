Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 17 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 17 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 17 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 17 settembre 2020 - Angela passa la notte a casa Conti per aiutare Marta con la piccola Anna, che ha un po' di febbre. Vittorio torna da Torino e propone alla moglie di procedere legalmente all'adozione della piccola. La Guarnieri ne è felicissima. Intanto Rocco confessa ad Armando di aver trascorso una piacevole serata in compagnia di Maria. Che l'amore sbocci tra i due amici d'infanzia? Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 17 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 17 settembre 2020 - il faccia a faccia con Marcello mette Giulia in grande agitazione. La Poggi si trova adesso in uno stato di sconforto e frustrazione e prova dei sentimenti contrastanti. Intanto Filippo e Serena sono pronti ad affrontare l'udienza, consapevoli che gli attriti tra di loro non si attenueranno. Cotugno riceve una bella notizia ma la cosa potrebbe ritorcersi contro di lui. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

