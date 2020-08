Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 17 agosto 2020

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 17 agosto 2020.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: la Puntata di oggi, 17 agosto 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 agosto 2020, in onda su Rai1 alle 15.40, Marta e Vittorio aspettano la Pasqua e continuano con i preparativi al Paradiso delle Signore. Silvia e Clelia portano avanti il loro patto ma ribadiscono di essersi alleate solo per il bene di Luciano. Laura intanto arriva nel grande magazzino, con un regalo per tutte le Veneri: delle piccole uova di cioccolato personalizzate. Federico, nel vederle e assaggiarne una, ha una brillante idea. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio di stasera, 17 agosto 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole del 17 agosto 2020, in onda alle 20.45 su Rai3, Alberto realizza che le cose per lui rischiano di mettersi di nuovo male, Nicotera decide di dire tutta la verità a Viola. Sempre più unita a Fabrizio, Marina apre la sua stagione di AD alle imprese sotto i migliori auspici mentre Ferri vive male la crescente distanza da lei. L'appuntamento tra Addolorata e Cotugno sembra risolversi in un vero e proprio disastro e Guido è costretto a correre a consolare il collega vigile.

