Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 16 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 16 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 16 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 16 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 16 marzo 2021 - Vittorio è molto deluso da Marta. La Guarnieri ha informato il marito della sua intenzione di trattenersi ancora qualche giorno a Parigi. Il Conti non può fare altro che accettare quest'ennesimo allontanamento della sua consorte. Intanto zia Ernesta comunica a Stefania di voler tornare a Lecco. La giovane è disperata, non vorrebbe lasciare Milano. Umberto invece ha brutte notizie per Cosimo. Il loro affare rischia di saltare e potrebbe dare grossi problemi economici al giovane Bergamini. Marcello e Ludovica, dopo essersi detti addio, cominciano a sentire la mancanza l'uno dell'altra. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 16 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 16 marzo - guai in arrivo per Patrizio. Mentre il ragazzo discute con Clara, qualcuno – nascosto nell'ombra – lo spia. Intanto Franco arriva ai Cantieri ma la sua presenza disturba gli operai, non contenti di avere una talpa di Roberto in mezzo a loro. Bice è determinata a preparare una sorpresa spettacolare per lasciare i fratelli Sarti senza parole. Ma cosa combinerà? Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

