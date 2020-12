Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 16 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 16 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 16 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 16 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 16 dicembre 2020 - Giuseppe tenta in ogni modo di riconquistare Agnese ma la sarta, profondamente innamorata di Armando, non si lascia convincere a riaprire il suo cuore al marito. Intanto Adelaide scopre con grande stupore che Vittorio e Marta hanno deciso di non passare il Natale a casa Guarnieri e di stare invece accanto ai nipoti. Umberto si affretta a pregare il genero di non rivelare alla moglie nulla sulla faccenda di Federico. Le Veneri invece si organizzano per fare un regalo d'addio per Roberta prima della sua partenza. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 16 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - mercoledì 16 dicembre 2020 - Ferri agisce nell'ombra, pronto a sferrare il suo attacco finale quando Marina meno se lo aspetta. Roberto può tra l'altro avvalersi di una sua vecchia amica, determinata quanto lui a raggiungere l'obiettivo. Fabrizio intanto continua a proporre alla sua fidanzata dei modi per salvare i Cantieri ma senza ottenere alcun successo. Niko, scosso dall'incontro con Susanna, ripensa alla fine della loro relazione mentre la vendetta di Rossella contro Patrizio e Vittorio, potrebbe ritorcersi contro di lei. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

