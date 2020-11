Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 16 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 16 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 16 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 16 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 16 novembre 2020 - Agnese si è finalmente lasciata andare e lei e Armando vivono la loro storia d'amore come fossero due adolescenti al primo amore. Salvatore comunica a Laura che la Caffetteria sarà il fornitore ufficiale della pasticceria del Circolo mentre Gabriella è in grande difficoltà. La Rossi non sa come far combaciare il suo nuovo impiego con le signore del Circolo e quello ne Il Paradiso delle Signore. Vittorio, infastidito dalla situazione, le pone un ultimatum. Pietro sta cercando di voltare pagina e sembra appassionarsi alla sua nuova scuola e ambientarsi nel suo nuovo ruolo di magazziniere. Purtroppo però quando i clienti protestano per una consegna sbagliata, la colpa viene data proprio a lui. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 novembre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 16 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - lunedì 16 novembre 2020 - Rossella e Patrizio sembrano essersi riavvicinati ma per i due ragazzi non è facile fare i conti con i loro rispettivi sentimenti. Tra Michele e Silvia sembra dissiparsi la tensione mentre per Giulia ci saranno spiacevoli notizie a lavoro. La Poggi non avrà però nessuna intenzione di demordere. Le scelte di vita fatte da Niko avranno forti ripercussioni sulle persone a lui vicine e manderanno Renato di nuovo in tilt. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 novembre 2020