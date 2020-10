Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 16 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 16 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, venerdì 16 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 16 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 16 ottobre 2020 - Roberta è molto delusa dalla serata passata con Marcello e si confida con Gabriella. A sua volta la Rossi racconta all'amica di aver paura che il suo fidanzamento sia a rischio. Intanto Umberto festeggia! Il Guarnieri è riuscito a riprendersi finalmente la Banca Guarnieri mentre Adelaide è pronta per il servizio fotografico, per la nuova collezione pubblicitaria de Il Paradiso delle Signore. Intanto Gabriella e Cosimo, grazie all'intervento di Vittorio, confermano il loro patto d'amore e Marcello e Roberta riescono a chiarirsi. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 16 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - venerdì 16 ottobre 2020 - Niko e Susanna sembrano ritrovare serenità sul lavoro e forse questo è un segno di un possibile riavvicinamento come coppia. Intanto Filippo è in ansia a causa del confronto con Leonardo e per gli avvertimenti di suo padre Roberto. Intanto una visita guidata di Viola si trasforma presto in una fortunata occasione per fare un incontro con qualcuno di molto noto. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

