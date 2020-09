Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 16 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 16 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 16 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 16 settembre 2020 - Vittorio deve lasciare a malincuore Marta da sola con la bambina, per raggiungere Torino. Il Conti deve partecipare all'inaugurazione di Expo 61 ma teme che sua moglie possa avere qualche difficoltà durante la sua assenza. Intanto Umberto continua a essere preoccupato per sua cognata, di cui non ha più notizie mentre Cosimo non smette di pungolare Gabriella, che lo tiene garbatamente a distanza. Salvatore invece, ormai convinto di aver perso ogni chance con la Rossi, è sostenuto e consolato sia da Laura che da Marcello. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 16 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 16 settembre 2020 - Giulia è decisa a trovare Marcello, l'uomo che l'ha truffata e si mette sulle sue tracce. Intanto la tregua tra Filippo e Serena è destinata ad esaurirsi. Una brutta discussione riapre la faida tra i due. Niko intanto riceve il supporto di qualcuno che non si aspettava mentre Patrizio cerca di convincere Silvia a partecipare al programma TV per fare pubblicità al Vulcano. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

