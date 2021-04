Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 15 aprile 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 15 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di giovedì 15 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 15 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 15 aprile 2021 - Giuseppe ha accusato Irene di furto e purtroppo per la Cipriani, Armando la sorprende mentre sta mettendo da parte un vestito per la Fiera Campionaria. Il Ferraris dà quindi credito ai sospetti di Giuseppe e comincia a tenere d'occhio la Venere. Intanto Dante vuole mettere nei guai Vittorio. Il Romagnoli tenta di modificare il discorso che Federico ha scritto per il Conti per il ricevimento al Circolo. Beatrice ha però un'idea per aiutare il cognato a fare una bella figura e il piano di Dante potrebbe fallire miseramente. Le Veneri, scoperto che Nino è un seminarista, cercano di allontanare Dora da lui ma la ragazza è ormai cotta a puntino. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 15 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 15 aprile - Serena è sotto pressione. Preoccupata dalle condizioni di salute di Filippo, la Cirillo deve affrontare una nuova situazione che la metterà davvero in difficoltà. Intanto Roberto indaga su Pietro Abbate. L'incontro con il misterioso uomo d'affari lo ha messo sull'attenti ma le sue ricerche non portano a nessun risultato soddisfacente. Rossella, delusa da Patrizio, prende le distanze da lui e fa una scelta drastica che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

