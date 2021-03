Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 15 marzo 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 15 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 15 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 15 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 15 marzo 2021 - dopo diversi giorni di tensione, Vittorio sarà felice di annunciare che la nuova collezione di Gabriella sta andando a gonfie vele e sarà esposta in vetrina. Silvia manda un telegramma a Federico e gli rivela di avere intenzione di rimanere a Parigi per sempre. Marcello e Ludovica si sono liberati de Il Mantovano e decidono che da ora in poi non si frequenteranno più. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 15 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 15 marzo - Michele torna a Napoli dopo qualche tempo di assenza. Silvia è costretta a un duro confronto con l'ex compagno mentre Patrizio è sempre più in preda ai sensi di colpa. Alberto prova a riconquistare Clara mentre Franco è pronto a cominciare il suo lavoro ai Cantieri. Cotugno, per aiutare il suo amico, comincia a dare lezioni di Bon Ton a Cerri. Guido è sconvolto. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

