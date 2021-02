Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 15 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 15 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 15 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 15 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 15 febbraio 2021 - Gabriella ha sposato Cosimo e Salvatore è deciso a voltare pagina e a dimenticare la Rossi. Pietro è invece molto deluso dall'appuntamento con Stefania mentre Don Saverio chiede a Silvia di organizzare una festa per la fine del Carnevale Ambrosiano. Il parroco vorrebbe coinvolgere il dottor Conti per raccogliere dei fondi per la Canonica e alla Cattaneo viene un'idea: mettere in scena uno spettacolo. Beatrice vuole lasciare il suo lavoro e casa di Vittorio ma Pietro non è d'accordo. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 15 febbraio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 15 febbraio 2021 alle 20.45 - la festa al Circolo potrebbe rivelarsi molto pericolosa per Alberto. Il Palladini ha paura che qualcuno, dopo averlo visto in compagnia di Barbara, possa metterlo in difficoltà con Clara. Intanto Patrizio e Vittorio decidono di vendicarsi di Samuel, che li sta tormentando con la chitarra. Bice invece interviene nella crisi tra Sasà e Bruno, rischiando di combinare un pasticcio. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

