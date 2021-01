Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 15 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 15 gennaio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, venerdì 15 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 15 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 15 gennaio 2021 - Giuseppe spadroneggia sulla vita di Agnese, mentre Salvo, in un doloroso confronto, le chiede chiarimenti sulla lettera che ha nascosto a Gabriella. Bergamini padre ricatta abilmente Umberto riguardo alla questione Ravasi e Adelaide, sempre più preoccupata, invita il cognato a non mettersi contro di lui. Nel frattempo Cosimo propone a Federico di aiutarlo a rinnovare l'immagine della Ditta Palmieri. Tra Agnese e Armando è amore impossibile: l'addio è straziante... Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 gennaio 2021

Un Posto al Sole, la Puntata del 15 gennaio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - venerdì 15 gennaio 2021 - mentre Serena lotta con Ferri per il pagamento del riscatto, Lara sembra guadagnare punti agli occhi del suo amante e Filippo si rende drammaticamente conto che la situazione potrebbe precipitare. Clara è sempre più disillusa sul suo rapporto con Alberto che intanto prenderà una decisione di cui potrebbe pentirsi. Convinto che il rapporto con il dottor Sarti sia sul punto di naufragare, Cerruti deciderà di giocarsi il tutto per tutto... Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 gennaio 2021