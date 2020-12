Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 15 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 15 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 15 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 15 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 15 dicembre 2020 - Giuseppe è tornato a Milano. Agnese non è per nulla felice che il marito abbia fatto ritorno a casa e si affretta a rassicurare Armando che tra loro non cambierà nulla. Intanto Luciano invita Federico a passare la Vigilia di Natale con lui, Clelia e Carletto ma il ragazzo non vuole prendere ancora una decisione, non dopo quello che è successo con sua madre Silvia. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 15 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - martedì 15 dicembre 2020 - Roberto finge di aiutare Marina e la Giordano accetta il suo sostegno, ignorando di essere finita nelle trappola del Ferri. Alberto intanto ha una brutta sorpresa da parte di Barbara e cerca di rimediare. Rossella è pronta a prendersi la sua vendetta contro Vittorio e Patrizio mentre Niko cerca di recuperare il suo rapporto con Jimmy. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

