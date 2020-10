Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 15 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 15 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Eccezionalmente per questa sera, la soap partenopea subirà uno slittamento d'orario e andrà in onda alle 20.25 per recuperare l'appuntamento di ieri, saltato per far posto a Rai Parlamento. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 15 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 15 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 15 ottobre 2020 - i genitori di Gabriella conoscono Cosimo e la sua famiglia ma immediatamente nascondono delle incomprensioni tra i rispettivi famigliari dei due ragazzi. Il fidanzamento è a rischio e la Rossi è disperata. Laura intanto ha perso la sua casa e prega Roberta e Gabriella di affittarle una stanza. Adelaide invece ha un duro faccia a faccia con Fiorenza, la sua rivale alla presidenza, dopo che la Contessa ha accettato di essere la testimonial della nuova campagna de Il Paradiso. Marcello organizza una serata romantica per Roberta ma rischia di rovinare tutto a causa della sua eccessiva passionalità. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 15 ottobre 2020

Un Posto al Sole raddoppia il suo appuntamento, oggi - giovedì 15 ottobre 2020 - Serena sta attraversando un momento molto delicato della sua gravidanza mentre Leonardo, deciso a fare da padre al bambino in arrivo, tenta di farsi strada nella vita della Cirillo. Giulia invece chiede il supporto di Ornella, per organizzare un piano per incastrare Marco Modica, il suo truffatore. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

