Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 15 settembre 2020

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 15 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 15 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 15 settembre 2020 - Riccardo ripensa con nostalgia al matrimonio con Nicoletta, naufragato miseramente per un suo terribile errore. Intanto Federico tenta un ravvicinamento con Roberta ma la Pellegrino lo tiene ancora sulle spine e Marcello, ovviamente, ne approfitta. Marta e Vittorio si destreggiano nella loro vita di genitori mentre Clelia cerca un riavvicinamento con Luciano, che sta per partire per Bari. Intanto si organizzano le nozze di Ludovica e Riccardo, che hanno scelto Marta e Vittorio come testimoni. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 15 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 15 settembre 2020 - Giulia vuole dimenticare al più presto la storia con Marcello ma purtroppo una coincidenza la costringe a ripensare a lui. Intanto Marina cerca di mettere in campo tutte le risorse per realizzare lo yacht per il magnate russo mentre Lara sembra nascondere un segreto e parla con un misterioso interlocutore. Silvia ha rifiutato di partecipare alla trasmissione TV e Patrizio decide di fare di testa sua. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

