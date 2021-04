Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 14 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 14 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di mercoledì 14 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 14 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 14 aprile 2021 - le Veneri sono sempre più incuriosite dallo strano comportamento di Nino. Il ragazzo è fuggito a gambe levate dopo la serata al cinema e le ragazze cercano di scoprire se sia fidanzato. Ma con loro immensa sorpresa, scoprono che il loro nuovo amico è un seminarista. Intanto al Paradiso, Giuseppe mette una pulce nell'orecchio di Armando. L'Amato confessa al Ferraris di aver scoperto che Irene è in cerca di un abito da indossare alla Fiera Campionaria e che lo sta cercando tra quelli del grande magazzino. Potrebbe quindi essere lei la ladra che stanno cercando. Intanto Dante informa Adelaide di aver progettato un importante incontro d'affari al Circolo. La Contessa si mette subito in moto per organizzarlo, escludendo totalmente Fiorenza. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 14 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 14 aprile - Roberto è sospettoso! L'incontro con Pietro Abbate lo ha messo sull'attenti. Chi è davvero questo misterioso uomo d'affari comparso dal nulla? Clara intanto cerca di dimenticare Alberto ma i suoi sentimenti per lui sono ancora molto forti. Rossella è ormai pienamente consapevole che Patrizio è perso dietro a Clara e potrebbe prendere una decisione improvvisa e determinante per la sua vita. Intanto Speranza, ormai causa di scompiglio nella vita di Vittorio e Samuel, rivela di nascondere un segreto inconfessabile. Di cosa si tratterà? Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

