Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 14 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 14 gennaio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 14 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 14 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 14 gennaio 2021 - Gabriella cerca di convincere Salvatore a guardare avanti, allo stesso tempo, però, anche lei è turbata dal riavvicinamen to del suo ex fidanzato. Luciano è preoccupato per le condizioni di salute di Clelia e insiste con la capocommessa per far venire il medico al Paradiso. Intanto Irene deve lasciare il magazzino e Rocco le promette che le troverà una sistemazione. Marcello invita Salvatore a chiudere con il passato, inutilmente, e lui, che continua a struggersi per Gabriella, si confida con Laura non accorgendosi dei sentimenti che la ragazza prova nei suoi confronti... Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 14 gennaio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - giovedì 14 gennaio 2021 - Leonardo è in condizioni precarie, Filippo si convince a chiamare Serena dandole istruzioni per risolvere la grave situazione in cui si trova. Mentre Lara, sopraggiunta per caso, intuisce quello che sta succedendo, Roberto vorrebbe agire di testa sua, e potrebbe innescare una pericolosa deriva. Vittorio fa un appello ad Alex per convincerla ad accettare il lavoro. Sasà si sfoga con Mariella sulla sospetta ritrosia di Bruno ad invitarlo a casa sua. Alberto confessa a Barbara la verità sul suo mancato trasloco. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

