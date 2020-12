Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 14 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 14 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 14 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 14 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 14 dicembre 2020 - Agnese chiede a Rocco e Salvatore di non fare tardi. È la sera dedicata al Presepe. Roberta comunica alle Veneri che lascerà presto Milano, poi dice addio a Federico. Intanto Clelia deve trovare presto una sostituta per la Pellegrino. Marcello intanto deve patteggiare con Mantovano la sua libertà. Il ragazzo sembra riuscirci e chiede a Roberta di sposarlo. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 14 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - lunedì 14 dicembre 2020 - Patrizio vuole cercare di chiarire con Rossella ma la Graziani è nera e non sarà facile farla ragionare. Niko tenta di recuperare il rapporto con Jimmy mentre Mariella informa Guido di una bella novità. Il Del Bue però non reagirà come da lei sperato e anzi storcerà il naso nel rivedere Sasà in versione baby-sitter disperato. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

