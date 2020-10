Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 14 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 14 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Eccezionalmente per questa sera, la soap partenopea subirà uno slittamento d'orario e andrà in onda alle 20.25 per recuperare l'appuntamento di ieri, saltato per far posto a Rai Parlamento. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 14 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 14 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 14 ottobre 2020 - Vittorio comincia a sospettare che il futuro di Marta potrebbe essere a New York e non vorrebbe tarparle le ali. Intanto Luciano comunica anche a Federico la sua decisione di andarsene di casa e il ragazzo sembra ormai rassegnato all'idea che suo padre stia con Clelia, forse anche grazie ai suoi impegni al Circolo con Adelaide e al Paradiso con Marta. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 ottobre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 14 ottobre 2020

Un Posto al Sole raddoppia il suo appuntamento, oggi - mercoledì 14 ottobre 2020. La soap sarà trasmessa a partire dalle 20.25, con una doppia puntata per recuperare l'episodio di ieri, non andato in onda per far posto a Rai Parlamento. Ecco cosa vedremo questa sera: nel primo episodio, Filippo accompagna Serena in ospedale e Leonardo, appresa la notizia del malore della Cirillo, si precipita da lei. Marina e Fabrizio si riconciliano dopo la dura lite mentre tra Roberto e Lara cresce il feeling. Silvia è preoccupata che la compagna di studi di Rossella, Ilaria, condizioni troppo la figlia e i suoi ritmi di studio. Nel secondo episodio Giulia sembra essere riuscita a centrare il suo obiettivo. L'ostinazione della Poggi nel tenere vivi i suoi falsi profili social, sembra infatti sortire un risultato positivo. Leonardo, corso in ospedale da Serena, rivendica davanti alla Cirillo e a Filippo il suo ruolo di padre mentre Bice e Mariella si preparano a una mattinata di shopping selvaggio ma Guido potrebbe scombinare i loro piani. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 ottobre 2020