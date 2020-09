Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 14 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 14 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 14 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 14 settembre 2020 - Gabriella è sconvolta dalla dichiarazione d'amore che le ha fatto Cosimo e non ha ancora il coraggio di raccontarlo alle sue amiche Angela e Roberta. Intanto Marta e Vittorio si stanno occupando della neonata trovata davanti a Il Paradiso e Umberto teme che sua figlia si affezioni troppo alla piccola e si illuda di poterla tenere con sé. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 14 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 14 settembre 2020 - Giulia non ha mai dimenticato la truffa in cui è finita. La delusione per essere stata così vilmente imbrogliata, è ancora cocente ma la Poggi sta per fare una scoperta spiazzante proprio riguardo a questa vecchia e triste storia. Intanto Ferri fa capire a Marina di non aver intenzione di rinunciare a lei anche se la Giordano è legata a Fabrizio. Patrizio invece propone a Silvia un modo per aumentare la popolarità del Vulcano ma la donna non è d'accordo con lui ed è scontro aperto. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

