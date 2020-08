Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 14 agosto 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 14 agosto 2020.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: la Puntata di oggi, 14 agosto 2020

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - venerdì 14 agosto 2020 - al Paradiso delle Signore torna la tensione. Mentre una delle Veneri soffre di una grande inquietudine, Gabriella è costretta a dire una bugia a Salvatore. La bella stilista sa bene che il suo fidanzato è molto geloso di Cosimo e per non far scoppiare una lite, decide di non dirgli quanto è successo la sera prima. La ragazza ha infatti incontrato Cosimo al Circolo e i due, sebbene in evidente imbarazzo visto i sentimenti che il Bergamini prova per la Rossi, hanno passato una bella serata. Purtroppo però questa bugia a fin di bene, finirà per mettere in pericolo la relazione tra Gabriella e Salvatore. Marcello ha infatti visto tutto e informerà il suo grande amico! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio di stasera, 14 agosto 2020

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di oggi – venerdì 14 agosto 2020 – mentre Eugenio, in ansia per il ricatto di Alberto, si trova a fare i conti con delle inaspettate conseguenze, Serena affronta Filippo, le cui preoccupazioni finiscono col rendere ancora più difficile il loro rapporto. Intanto arriva il giorno dell’appuntamento tra Dolly e Cotugno, ma nuovi ostacoli rendono difficile il cammino... Qui la trama completa di Un Posto al Sole

