Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 13 maggio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 13 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di giovedì 13 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 13 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 13 maggio 2021 - Marcello è in carcere. Il Barbieri ha deciso di non fuggire da Milano ma Ludovica è decisa a non rassegnarsi a questa idea. Armando, preoccupato per il ragazzo, va a fargli visita. Vuole capire cosa l'abbia spinto a cambiare rotta. Cosimo intanto confessa a Gabriella di avere intenzione di lasciare la città e di cominciare una vita all'estero con lei e Delfina. Marta e Vittorio invece sembrano aver recuperato l'armonia almeno sul lavoro ma si capisce che tra i due ci sono ancora delle frizioni. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 13 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 13 maggio 2021 - Roberto deve gettare la spugna. L'accordo per la vendita dei terreni dei Cantieri è saltato! Sia il Ferri che Pietro sono con le spalle al muro. L'Abbate deve fare i conti con il suo socio occulto e con Biagio ed è in evidente difficoltà. Franco intanto continua a indagare e rischia di cacciarsi seriamente nei guai. Intanto Bianca comincia a comportarsi molto stranamente con Irene e Giulia cerca di capire cosa sia successo. Michele invece affronta contro voglia l'inizio del suo corso online mentre Silvia, sempre più triste per il comportamento del marito, si sfoga con Ornella e le racconta anche del suo nuovo cliente. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

