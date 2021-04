Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 13 aprile 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 13 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 13 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 13 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 13 aprile 2021 - Marta è tornata a Milano per assistere Vittorio. Al suo arrivo ha però scoperto che suo marito l'ha tradita. Beatrice viene a sapere che la Guarnieri è al corrente della sua tresca amorosa con il Conti e non sa come affrontare la ragazza. Marta risolve la situazione abbandonando la sua casa e tornando a Villa Guarnieri. Intanto al Paradiso cominciano a farsi strada alcune strane voci. Qualcuno ha cercato di contraffare gli abiti della nuova collezione di Gabriella. Giuseppe, braccato, se la prende con Girolamo mentre Armando fa un sopralluogo nel magazzino. Nino accetta di passare la serata al cinema con le Veneri ma dopo il film scappa subito, lasciando Dora senza parole. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 13 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 13 aprile - Franco continua a indagare su Ernesto, convinto che sia lui il sabotatore dei Cantieri. Il Boschi cercherà l'appoggio di qualcuno che lo aiuti a far confessare il Gargiulo. Roberto Ferri intanto farà un incontro inaspettato. Si troverà faccia a faccia con chi ha orchestrato i sabotaggi dei Flegrei! Speranza, con la sua sensualità, comincia a portare scompiglio nella vita di Vittorio. Anche Samuel rimane rapito dalla giovane Altieri e le cose, a Palazzo Palladini, prendono una piega inaspettata. Raffaele è vittima di una nuova subdola frecciatina di Renato ma Ornella farà in modo di vendicarsi del Poggi. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

