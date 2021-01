Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 13 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 13 gennaio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 13 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 13 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 13 gennaio 2021 - dopo la chiamata dal Collegio, Vittorio decide di andare a prendere Serena per portarla a casa. Intanto Gabriella, mentre è al lavoro per realizzare la maglia che rappresenterà la squadra ciclistica del Paradiso, cerca di allontanare Salvatore. Armando rivela invece a Luciano le sue preoccupazioni per il ritorno di Agnese dalla Sicilia insieme a Giuseppe. Nel frattempo Clelia ha un malore in magazzino mentre Irene sta preparando il suo angolino per la notte. La Venere però, invece di soccorrerla, decide di non intervenire per non essere scoperta. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 13 gennaio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - mercoledì 13 gennaio 2021 - Serena è sempre più preoccupata a causa della lunga assenza di Filippo, che è stato catturato insieme a Leonardo da due malviventi. Cerruti si mostra invece compiaciuto per la velata gelosia di Sarti per il suo inquilino. Intanto Vittorio si rende conto del talento creativo di Alex mentre Renato, desideroso di aiutare Niko con la gestione dello studio, avanza una proposta che lo lascerà a bocca aperta. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

