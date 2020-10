Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 13 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 13 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 13 ottobre 2020

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 13 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 13 ottobre 2020 - Gabriella è molto concentrata sulla festa di fidanzamento con Cosimo e vuole fare bella figura, in occasione dell'arrivo a Milano dei suoi genitori. Adelaide intanto cerca di tenere alta la sua reputazione al Circolo ma una sua rivale le mette i bastoni tra le ruote. Intanto Luciano decide di lasciare Silvia e di cominciare la sua vita con Clelia. Marta invece è entusiasta del suo viaggio a New York. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 ottobre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 13 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 13 ottobre 2020 -Filippo accompagna Serena in ospedale e Leonardo, appresa la notizia del malore della Cirillo, si precipita da lei. Marina e Fabrizio si riconciliano dopo la dura lite mentre tra Roberto e Lara cresce il feeling. Silvia è preoccupata che la compagna di studi di Rossella, Ilaria, condizioni troppo la figlia e i suoi ritmi di studio. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 ottobre 2020