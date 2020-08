Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 13 agosto 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 13 agosto 2020.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: la Puntata di oggi, 13 agosto 2020

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - giovedì 13 agosto 2020 - Silvia e Luciano cercano di tenere nascosti i loro problemi per amore di Federico, ma non sempre ci riescono. Dopo aver confessato tutto a Roberta, Angela confida anche a Gabriella dell'esistenza di un figlio, mentre Riccardo cerca un modo per farglielo incontrare. Secondo appuntamento per Rocco e Marina, che si presentano a un brindisi in caffetteria organizzato da Federico per festeggiare il suo primo articolo sul Paradiso. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 agosto 2020

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio di stasera, 13 agosto 2020

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di oggi – giovedì 13 agosto 2020 – mentre Clara è sul punto di ricadere tra le braccia di Alberto, Nunzia dovrà fare i conti con i suoi sentimenti. Intanto Eugenio, preoccupato per le azioni di Alberto e spinto dal desiderio di incastrare quanto prima Tregara, decide di tentare un nuovo approccio con il Palladini e parlargli. Nel frattempo Filippo e Serena sono ai ferri corti, mentre Rossella riceve un incoraggiamento speciale da parte di Ornella, pronta a consolarla dopo un fallimento sul lavoro. Qui la trama completa di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 agosto 2020