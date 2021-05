Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 12 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 12 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di mercoledì 12 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 12 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 12 maggio 2021 - Marta si confida con Federico. La ragazza spera di recuperare il suo rapporto con Vittorio e dopo aver lavorato a stretto contatto con lui, crede di avere delle opportunità con lui. Intanto Marcello prende una decisione sconvolgente per il suo futuro mentre Dora è sempre più innamorata di Nino ma purtroppo l'aspetta una brutta sorpresa. La ragazza scopre che il giovane che le fa battere il cuore è un seminarista. Rocco e Maria invece sono sempre più innamorati. Finalmente l'amore trionfa! Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 12 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 12 maggio 2021 - Franco è ormai certo di aver trovato indizi importanti per scoprire chi abbia ucciso Ernesto ma Roberto non sembra intenzionato a dargli retta. Il Ferri è troppo impegnato a portare avanti le sue trattative con Pietro Abbate. Intanto Silvia continua a essere corteggiata dal suo nuovo cliente mentre Michele non riesce a mettere ordine nel loro rapporto. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

